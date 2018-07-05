Обзор важнейших событий 5 июля 2018 года

Минск, 5 июля. В мире наблюдается расширение военных союзов в ущерб безопасности других стран, заявил Александр Лукашенко во время церемонии чествования выпускников высших военных учебных заведений и высшего офицерского состава во Дворце Независимости. "К сожалению, как я уже не единожды отмечал, новый век не принес человечеству избавления от войн. В арсенале международных отношений одним из инструментов внешней политики по-прежнему остается вооруженная агрессия. Наблюдается расширение военных блоков и союзов в ущерб безопасности других стран", — сказал официальный лидер. Он отметил, что в этих непростых условиях Беларусь последовательно проводит миролюбивую политику, реализует меры, позволяющие сохранить мир не только в регионе. "Наша страна предложила мировому сообществу внешнеполитические инициативы, в основе которых лежат идеи снижения напряженности и укрепления мер доверия в регионе. Вроде бы нас слышат, но действия пока не предпринимают — ясно, почему", — заявил белорусский руководитель. В торжественной обстановке он вручил генеральские погоны высшему офицерскому составу.



Сохранить историческую ценность Военного кладбища в Минске призвал власти и общественные организации архиепископ Тадеуш Кондрусевич, митрополит Минско-Могилевский, председатель Конференции католических епископов в Беларуси. По его словам, никто не противится тому, что время от времени необходимо приводить в порядок кладбище. Однако это "не должно искажать историю". "Упорядочение, которое началось на Военном кладбище в Минске, часто связано с уничтожением памятников и надгробных крестов, как это было сделано на кладбище Крупцы, что на проспекте Победителей. Такой подход к делу уничтожает аутентичность кладбища как историко-культурной и религиозной ценности", — убежден Кондрусевич.



В отношении журналистки-фрилансера из Гомеля Ларисы Щиряковой сотрудники милиции составили протокол по ст. 22.9 КоАП (нарушение законодательства о средствах массовой информации). Ее обвинили в том, что на сайте вещающего на Беларусь польского телеканала "Белсат" был размещен ее фоторепортаж, сделанный во время поездки в Гималаи (Непал). Фоторепортаж опубликован 16 мая. Как сообщила Щирякова БелаПАН, в протоколе сказано, что "статья в виде сюжета была размещена в эфире телеканала", хотя фоторепортаж был опубликован только на интернет-сайте. "Протокол был составлен на основании рапорта какого-то подполковника. Как можно разместить статью в эфире? И вообще фотографии я делала в Непале, а меня обвиняют, что я, будучи не аккредитованной в Беларуси, осуществляла профессиональную деятельность как журналист иностранного СМИ. В Непале ко мне претензий не было, а в родной Беларуси появились", — отметила журналистка, которую неоднократно штрафовали за сотрудничество с "Белсатом" без аккредитации белорусского МИД.



Комитет госконтроля обязал "БСБ Банк" за несвоевременное выполнение налоговых обязательств уплатить пеню на сумму 5,28 млн рублей. Такая информация содержится в финансовой отчетности банка по международным стандартам за 2017 год. Сообщается также, что помимо пени банк в прошлом году уплатил неуплаченные за предшествующие отчетные периоды налоги на сумму 3,64 млн рублей. "БСБ Банк" признает, что в 2017 году столкнулся с серьезными трудностями, которые были вызваны отзывом лицензионных полномочий. "Последовавший за этим полный возврат средств физическим лицам, а также существенный отток средств со счетов и депозитов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей значительно сократили ресурсную базу банка, что стало причиной потери доходности", — отмечает банк.