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Дата распечатки: 05.07.2018 13:03
 
05.07.2018 11:13 Политика, Беларусь — Евросоюз

Оппозиционная правоцентристская коалиция подписала соглашение о сотрудничестве с польской "Гражданской платформой"

Минск, 5 июля. Правоцентристская коалиция белорусской оппозиции, в которую входят Объединенная гражданская партия, движение "За Свободу" и оргкомитет по созданию партии "Белорусская христианская демократия", подписала с польской оппозиционной партией "Гражданская платформа" 4 июля в Варшаве соглашение о сотрудничестве.

По мнению сопредседателя оргкомитета БХД Виталия Рымашевского, подписание соглашения чрезвычайно важно, поскольку "Гражданская платформа" входит в Европейскую народную партию. "Данное соглашение позволит углубить взаимоотношения между нашими партиями и усилить нашу работу на всех международных площадках", — цитирует политика пресс-служба оргкомитета.

"Мы обсудили с руководством "Гражданской платформы" планы на сотрудничество на ближайший год. Надеюсь, что все они будут реализованы, установятся тесные контакты между членами нашей партии, молодежной организации, и мы будем успешно сотрудничать, продвигая общие интересы Беларуси и Польши в Европейском союзе", — отметил Рымашевский.

"Гражданская платформа" — польская либерально-консервативная политическая партия, основана в 2001 году, одним из основателей выступил Дональд Туск, занимающий сейчас пост председателя Европейского совета. После парламентских выборов 2015 года находится в оппозиции к правящей партии "Закон и справедливость".
Алексей Александров, БелаПАН.

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