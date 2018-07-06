Максим Мирный впервые за последние четыре года выбыл уже в первом круге Уимблдонского турнира

Минск, 6 июля. Максим Мирный (35-е место в парном рейтинге АТП) и австриец Филипп Освальд (38) выбыли из борьбы в первом круге (1/32 финала) Уимблдонского теннисного турнира. “Посеянный” под 16-м номером дуэт проиграл чилийцу Хулио Перальта (41) и аргентинцу Орасио Зебальосу (37) — 1:6, 7:6 (7:5), 2:6, 6:7 (1:7). Встреча, растянувшаяся на два дня, продолжалась в общей сложности 2 часа 52 минуты.



41-летний Мирный впервые после 2014 года выбыл уже в первом раунде открытого чемпионата Англии — третьего и главного из четырех в сезоне турниров "Большого шлема". В 2015 году он дошел до 1/8 финала (с поляком Лукашем Куботом), в 2016-м — до полуфинала (с филиппинцем Тритом Хеем), в 2017-м — до четвертьфинала (с поляком Мартином Матковским). Наивысшее достижение — выход в финал в 2003 году (с Махешем Бхупати из Индии).