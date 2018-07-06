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Дата распечатки: 06.07.2018 08:32
 
06.07.2018 07:42 Политика

Лукашенко поздравил Назарбаева с 78-летием

Минск, 6 июля. Александр Лукашенко поздравил Нурсултана Назарбаева с днем рождения. 6 июля казахстанскому лидеру, находящемуся у власти с 1989 года, исполнилось 78 лет.

"Ваша созидательная и многогранная деятельность сделала Казахстан сильным и независимым, а конструктивная и дальновидная внешняя политика получила широкое признание на международной арене", — говорится в поздравлении, которое цитирует пресс-служба белорусского руководителя.

Лукашенко заявил, что в Беларуси высоко ценят личный вклад Нурсултана Назарбаева в укрепление стратегического характера белорусско-казахстанских отношений. "Убежден, что углубление двустороннего партнерства будет и далее служить интересам наших дружественных народов, развитию общего евразийского дома", — отметил он.
БелаПАН.

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Пятница, 06 Июль 2018, 08:32
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