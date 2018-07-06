Ввиду невменяемости житель Гомеля освобожден от уголовной ответственности за ограбление ювелирного магазина

Гомель, 6 июля. Суд Центрального района Гомеля 5 июля рассмотрел уголовное дело в отношении 20-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении ограбления (статья 206 УК), и освободил его от ответственности.



В середине апреля 2018 года молодой человек, находясь в помещении ювелирного магазина в Гомеле, в присутствии продавца открыто похитил 17 золотых ювелирных изделий (колье) стоимостью более 49 тыс. рублей. Грабитель был в капюшоне и солнцезащитных очках. Преступление милиция раскрыла по горячим следам.



Как сообщает Верховный суд, житель Гомеля освобожден от уголовной ответственности за совершение им общественно опасного деяния в состоянии невменяемости. К нему применены меры безопасности и лечения в виде принудительного лечения в психиатрическом стационаре с обычным наблюдением.



Определение суда в законную силу не вступило, может быть обжаловано и опротестовано в апелляционном порядке.