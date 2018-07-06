Белорусская информационная компания
Адрес страницы: https://belapan.by/archive/2018/07/06/963709/
Дата распечатки: 06.07.2018 11:57
 
06.07.2018 09:57 Общество

Ввиду невменяемости житель Гомеля освобожден от уголовной ответственности за ограбление ювелирного магазина

Гомель, 6 июля. Суд Центрального района Гомеля 5 июля рассмотрел уголовное дело в отношении 20-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении ограбления (статья 206 УК), и освободил его от ответственности.

В середине апреля 2018 года молодой человек, находясь в помещении ювелирного магазина в Гомеле, в присутствии продавца открыто похитил 17 золотых ювелирных изделий (колье) стоимостью более 49 тыс. рублей. Грабитель был в капюшоне и солнцезащитных очках. Преступление милиция раскрыла по горячим следам.

Как сообщает Верховный суд, житель Гомеля освобожден от уголовной ответственности за совершение им общественно опасного деяния в состоянии невменяемости. К нему применены меры безопасности и лечения в виде принудительного лечения в психиатрическом стационаре с обычным наблюдением.

Определение суда в законную силу не вступило, может быть обжаловано и опротестовано в апелляционном порядке.
Алена Германович, БелаПАН.

Авторизация

Логин:
Пароль:

Поиск

Расширенный поиск

Как искать?

Архив

  • день
  • месяц
  • год

Сюжеты

Проекты
Пятница, 06 Июль 2018, 11:57
  • RSS RSS
    • Дизайн
    и программирование
    regraphic

    © 2000 — 2018 БелаПАН. Все права защищены.
    Вся информация, размещенная на данном сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения БелаПАН. Минск