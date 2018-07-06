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Дата распечатки: 06.07.2018 13:51
 
06.07.2018 11:36 Экономика

В Кахетии (Грузия) начали работать первые 30 белорусских зерноуборочных комбайнов

Минск, 6 июля. В грузинском регионе Кахетия начали работать первые 30 белорусских зерноуборочных комбайнов "КЗС-10" и "КЗС-812" завода "Гомсельмаш", сообщает посольство Беларуси в Грузии.

В официальной церемонии ввода в эксплуатацию комбайнов 5 июля приняли участие посол Беларуси Михаил Мятликов, министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии Леван Давиташвили, губернатор Кахетии Ираклий Кадагишвили, замдиректора департамента региональных продаж ОАО "Гомсельмаш" Наталья Теребило, руководители грузинской компании "Механизатор", которая осуществляет эксплуатацию белорусской техники.

Как напомнили в посольстве, договоренность о поставке комбайнов в Грузию анонсировал заместитель премьер-министра Беларуси Михаил Русый накануне визита в Грузию Александра Лукашенко в марте этого года.

Мятликов отметил, что белорусская сторона заинтересована и далее расширять присутствие своей сельскохозяйственной техники в грузинских регионах. "При этом основной акцент делается не просто на поставках техники, но и на обучении соответствующих грузинских специалистов эксплуатации и организации сервисного обслуживания", — подчеркнул дипломат.

"Грузинская сторона высоко оценила качество белорусских зерноуборочных комбайнов, — отмечается в сообщении посольства, — и подчеркнула, что по эффективности работы белорусская техника не уступает лучшим мировым брендам в данном сегменте".

Кахетия — крупнейший сельскохозяйственный регион Грузии. Здесь выращивают 80% всей пшеницы и 50% ячменя.

В 2017 году товарооборот Беларуси с Грузией составил 93 млн 542,1 тыс. долларов, что на 26,5% больше, чем в 2016 году, в том числе экспорт — 73 млн 826,2 тыс. (на 27% больше), импорт — 19 млн 715,9 тыс. (на 24,8% больше). Положительное для Беларуси сальдо составило 54 млн 110,3 тыс. долларов.

Основа белорусских экспортных поставок в Грузию — это готовая высокотехнологичная промышленная продукция (моторные железнодорожные или трамвайные вагоны, несамоходные железнодорожные или трамвайные вагоны, комплексные синтетические нити, аппаратура для управления электрическим током).

Ирина Турчина, БелаПАН.

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