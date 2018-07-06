За взятку задержан заместитель гендиректора Гомельского завода литья и нормалей

Минск, 6 июля. В отношении заместителя генерального директора Гомельского завода литья и нормалей возбуждено уголовное дело по подозрению в коррупции, сообщила официальный представитель управления Следственного комитета по Гомельской области Мария Кривоногова.



Как следует из материалов дела, заместитель гендиректора ОАО "Гомельский завод литья и нормалей" вместе с начальником отдела организовали закупку у одного из постоянных поставщиков комплектующих для нужд завода.

"За благоприятное решение вопроса, входящего в их компетенцию, гендиректор предприятия-поставщика передал подозреваемым в качестве взятки 1 млн российских рублей", — отмечается в сообщении Следственного комитета.



Подозреваемые были задержаны с поличным и заключены под стражу. Следователи готовят материалы для предъявления им обвинений.

