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Дата распечатки: 06.07.2018 13:51
 
06.07.2018 11:44 Общество, Экономика

За взятку задержан заместитель гендиректора Гомельского завода литья и нормалей

Минск, 6 июля. В отношении заместителя генерального директора Гомельского завода литья и нормалей возбуждено уголовное дело по подозрению в коррупции, сообщила официальный представитель управления Следственного комитета по Гомельской области Мария Кривоногова.

Как следует из материалов дела, заместитель гендиректора ОАО "Гомельский завод литья и нормалей" вместе с начальником отдела организовали закупку у одного из постоянных поставщиков комплектующих для нужд завода.

"За благоприятное решение вопроса, входящего в их компетенцию, гендиректор предприятия-поставщика передал подозреваемым в качестве взятки 1 млн российских рублей", — отмечается в сообщении Следственного комитета.

Подозреваемые были задержаны с поличным и заключены под стражу. Следователи готовят материалы для предъявления им обвинений.

Ирина Турчина, БелаПАН.

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