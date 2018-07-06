Скончался белорусский футбольный специалист Виктор Шукан

Минск, 6 июля. На 71-м году жизни 5 июля скончался бывший заместитель председателя Белорусской федерации футбола Виктор Шукан, сообщила пресс-служба БФФ.



В последние годы он возглавлял комитет по клубному лицензированию, являлся заместителем председателя судейского комитета, входил в состав комитета по этике, а также выполнял функции инспектора на матчах высшей лиги, отмечается в некрологе.