Глава СК Беларуси и американский дипломат констатировали установившийся конструктивный характер взаимодействия правоохранительных органов

Минск, 6 июля. Председатель Следственного комитета Иван Носкевич встретился с временным поверенным в делах США в Беларуси Робертом Райли. Встреча прошла по инициативе американской стороны в связи с завершением дипломатической миссии руководителя американского посольства.



Как сообщает международно-правовой отдел СК, стороны с удовлетворением констатировали установившийся в последнее время конструктивный и взаимовыгодный характер взаимодействия Следственного комитета с правоохранительными органами США, в первую очередь Федеральным бюро расследований, при досудебном уголовном производстве.



Особо отмечены совместные действия белорусских и американских правоохранителей по выявлению и расследованию противоправной деятельности ряда международных киберпреступных групп, от которых пострадали физические и юридические лица в Беларуси, США и других странах.



Участники встречи подтвердили обоюдную заинтересованность в активизации работы по заключению полноценного межгосударственного договора о взаимной правовой помощи по уголовным делам, что способствовало бы обеспечению принципа неотвратимости уголовной ответственности за совершенные преступления.



Носкевич высказал Райли слова признательности за его личное участие и вклад в развитие равноправного диалога с компетентными органами США в деле борьбы с международной преступностью.