Белорусская информационная компания
Адрес страницы: https://belapan.by/archive/2018/07/06/963730/
Дата распечатки: 06.07.2018 13:50
 
06.07.2018 12:22 Общество

Сотрудников букмекерской конторы в Борисове подозревают в присвоении денег компании

Минск, 6 июля. В Борисове возбуждено уголовное дело в отношении четырех сотрудников букмекерской конторы.

Как сообщила БелаПАН официальный представитель управления Следственного комитета по Минской области Татьяна Белоног, заведующая и три кассира букмекерской конторы, являясь материально ответственными лицами и действуя в нарушение установленных должностных инструкций, присваивали денежные средства предприятия, в том числе внесенные жителями Борисова при оформлении ставок.

Находясь на рабочем месте и имея доступ к средствам на электронном счете компании, сотрудники путем оформления соответствующих документов с целью личного обогащения делали ставки, используя данные клиентов. В результате с января по апрель 2018 года проигранная сумма вверенных им денежных средств составила более 35,5 тыс. рублей.

В рамках расследования проводятся допросы подозреваемых, свидетелей, очные ставки, изучается изъятая документация, касающаяся деятельности предприятия. Назначен ряд криминалистических экспертиз. На имущество подследственных наложен арест.

Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 4 ст. 211 УК (присвоение имущества, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере). К фигурантам применена мера процессуального принуждения — обязательство о явке. С учетом роли в противоправной деятельности окончательная квалификация будет дана по результатам расследования.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов проверки, проведенной сотрудниками отдела по борьбе с экономическими преступлениями Борисовского РУВД.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.

Авторизация

Логин:
Пароль:

Поиск

Расширенный поиск

Как искать?

Архив

  • день
  • месяц
  • год

Сюжеты

Проекты
Пятница, 06 Июль 2018, 13:50
  • RSS RSS
    • Дизайн
    и программирование
    regraphic

    © 2000 — 2018 БелаПАН. Все права защищены.
    Вся информация, размещенная на данном сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения БелаПАН. Минск