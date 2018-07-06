Сотрудников букмекерской конторы в Борисове подозревают в присвоении денег компании

Минск, 6 июля. В Борисове возбуждено уголовное дело в отношении четырех сотрудников букмекерской конторы.



Как сообщила БелаПАН официальный представитель управления Следственного комитета по Минской области Татьяна Белоног, заведующая и три кассира букмекерской конторы, являясь материально ответственными лицами и действуя в нарушение установленных должностных инструкций, присваивали денежные средства предприятия, в том числе внесенные жителями Борисова при оформлении ставок.



Находясь на рабочем месте и имея доступ к средствам на электронном счете компании, сотрудники путем оформления соответствующих документов с целью личного обогащения делали ставки, используя данные клиентов. В результате с января по апрель 2018 года проигранная сумма вверенных им денежных средств составила более 35,5 тыс. рублей.



В рамках расследования проводятся допросы подозреваемых, свидетелей, очные ставки, изучается изъятая документация, касающаяся деятельности предприятия. Назначен ряд криминалистических экспертиз. На имущество подследственных наложен арест.



Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 4 ст. 211 УК (присвоение имущества, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере). К фигурантам применена мера процессуального принуждения — обязательство о явке. С учетом роли в противоправной деятельности окончательная квалификация будет дана по результатам расследования.



Уголовное дело возбуждено на основании материалов проверки, проведенной сотрудниками отдела по борьбе с экономическими преступлениями Борисовского РУВД.