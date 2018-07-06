Определен порядок финансирования мероприятий по обеспечению занятости населения

Минск, 6 июля. Постановлением Совета министров от 4 июля № 520 определен порядок распределения бюджетных субвенций на финансирование мероприятий по обеспечению занятости населения, сообщает Национальный правовой интернет-портал.



Субвенции, передаваемые из бюджета государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения в консолидированные бюджеты областей и бюджет Минска на финансирование мероприятий по обеспечению занятости населения, будут распределяться пропорционально потребности в средствах.



Определение потребности в средствах на финансирование мероприятий по обеспечению занятости населения возложено на облисполкомы и Минский горисполком, которые рассчитывают предполагаемый объем финансирования исходя из прогнозируемой численности безработных и граждан, обратившихся по вопросам трудоустройства и заявок нанимателей.

Выделяемые деньги могут направляться на содействие безработным в организации предпринимательской деятельности, деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма, ремесленной деятельности; переселение безработных и членов их семей в связи с переездом в другую местность на новое место жительства и работы; организацию профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации безработных; компенсацию нанимателям, учреждениям уголовно-исполнительной системы и лечебно-трудовым профилакториям затрат на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации работников и лиц, привлекаемых к труду; адаптацию инвалидов к трудовой деятельности; компенсацию согласно заявкам нанимателей затрат на создание и сохранение рабочих мест для инвалидов.



Также средства выделяются на организацию оплачиваемых общественных работ, временной трудовой занятости молодежи, обучающейся в учреждениях образования, в свободное от учебы время; содействие в трудоустройстве безработным из числа освобожденных из исправительных учреждений; выплату пособий по безработице и стипендий в период профессиональной подготовки безработных; выплату пособий на погребение в случае смерти безработных или их детей; оказание материальной помощи безработным, членам их семей, а также гражданам в период профессиональной подготовки и выплаты пособий по беременности и родам безработным гражданам.

Местные исполнительные органы до 1 июня года, предшествующего очередному финансовому году, будут представлять в Министерство труда и социальной защиты информацию о потребности в средствах на финансирование мероприятий по обеспечению занятости населения.