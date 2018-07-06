Honor представляет флагман Honor 10 с искусственным интеллектом

Honor представляет флагманский смартфон Honor 10. Новинка получила усовершенствованные функции фотосъемки на основе искусственного интеллекта AI 2.0. Корпус устройства выполнен из 3D-стекла с 15-слойным оптическим покрытием, которое преломляет падающий свет и создает мерцающий эффект.



"Наш рецепт успеха прост: предлагать пользователям качественные продукты, которые делают жизнь комфортнее и вдохновляют на творчество и новые достижения, — сказал президент Honor Джордж Чжао. — Именно на этом мы и фокусируем свои усилия. Кроме этого, мы хотим стать соавторами нового стиля жизни для молодых и активных людей по всему миру. Мы прислушиваемся к ним, стараемся быть с ними на одной волне и улавливать интересные идеи. В них мы находим вдохновение".



Именно благодаря инновационным продуктам и выверенной стратегии Honor лидирует на китайском рынке, удерживая первое место среди производителей смартфонов сегмента интернет-брендов, и активно расширяет свое присутствие по всему миру.



Так, представленный в конце прошлого года смартфон Honor View 10 в Великобритании получил высокие оценки таких авторитетных изданий как Stuff, Guardian, T3 и Recombu. Сочетание передовых продуктов и активное сотрудничество с операторами связи и розничными сетями позволило бренду Honor добиться роста продаж.



Honor 10 получил двойную основную камеру, состоящую из модулей с разрешением 24 МП и 16 МП. Камера оснащена интеллектуальными функциями. Это позволяет ей в реальном времени распознавать более 500 видов сцен в 22 категориях, а также точно определять контуры окружающих объектов и местоположение.



Функция реализована с помощью технологии сегментации изображения, позволяющей смартфону идентифицировать множество различных объектов в одном кадре. Благодаря этому Honor 10 способен мгновенно устанавливать оптимальные параметры съемки для каждого кадра, учитывая не только условия освещения, но и характер сюжета, что позволяет получать фотографии профессионального качества.



Во фронтальной камере с разрешением 24 МП также применяются функции искусственного интеллекта, которые помогают получать качественные портреты в разных условиях съемки. В частности, поддерживается технология трехмерного распознавания лиц, определяющая положение более 100 характерных точек и оптимизирующая прорисовку деталей для получения выразительных портретов.



Фронтальная камера Honor 10 способна имитировать эффекты студийного освещения при разных внешних условиях. Усовершенствованная технология распознавания лица, работающая с высокой точностью, гарантирует натуральное размытие заднего плана и при этом четкость лиц даже при применении эффекта боке на групповых снимках.



Яркая поверхность корпуса Honor 10 получена в результате сложного технологического процесса, сочетающего точность и деликатность. 3D-стекло задней поверхности смартфона состоит из 15 слоёв, преломляющих свет и создающих переливающееся разноцветное сияние.



В Беларуси Honor 10 будет представлен в необычном цвете мерцающий синий, созданном в Парижском центре дизайна. Также будет доступна модель в цвете полночный черный.



Honor 10 получил фронтальный ультразвуковой сканер отпечатков пальцев, расположенный под стеклом, позволяющий разблокировать смартфон даже мокрым пальцем, и FullView экран с диагональю 5,84 дюйма и разрешением FHD+. Благодаря соотношению сторон 19:9 и тонким рамкам экран занимает 86% фронтальной поверхности смартфона, а также удобно лежит в руке и ощущается как стандартный смартфон с диагональю экрана 5,15 дюйма.



Интеллектуальные функции смартфона Honor 10 поддерживаются выделенным модулем нейронных вычислений. Оперативная память 4 ГБ и накопитель емкостью 128 ГБ обеспечивают достаточный объем для запуска ресурсоемких приложений и хранения всех важных видеороликов, фотографий, музыкальных треков, приложений и файлов.



Новый флагман получил батарею емкостью 3400 мА*ч и технологию быстрой зарядки Honor SuperCharge 5В/4,5А, позволяющую зарядить устройство на 50% всего за 25 минут (согласно результатам тестирования в лаборатории Honor).



Honor 10 оснащен интерфейсом EMUI 8.1, получившим целый набор новых функций и возможностей. Среди них — функция Easy Talk, снижающая фоновый шум при разговоре через гарнитуру и повышающая громкость при разговоре шепотом.



Продажи смартфона в Беларуси стартуют с 5 июля 2018 года в магазинах партнеров — "Пятый элемент", "Связной" и "На связи". В Беларуси будет доступна версия Honor 10 со 128 ГБ памяти в цветах полночный черный и мерцающий синий. Стоимость составит 1099 руб.



Первым покупателям смартфона в подарок достанутся фирменные подарки — накладные наушники, термокружка и специальный держатель-подставка для смартфона.



Honor — один из ведущих брендов смартфонов. Первоначально название Honor получила одна из моделей смартфонов Huawei, выпущенная в 2011 году. В конце 2013 года было принято решение выделить Honor в самостоятельный бренд.



Следуя слогану For the Brave, Honor был создан для молодежной аудитории, которая следит за последними технологическими тенденциями. В свою очередь Honor предлагает активным молодым людям передовые разработки и новейшие решения.