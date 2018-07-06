В ходе первого этапа операции "Нелегал-2018" в государствах ОДКБ выявлено более 73 тыс. нарушений миграционного законодательства

Минск, 6 июля. В ходе региональной операции "Нелегал", которая прошла с 15 по 23 мая в государствах Организации Договора о коллективной безопасности, были проведены мероприятия по контролю за соблюдением иностранными гражданами миграционного законодательства, а также приняты меры по усилению охраны государственных границ и контролю за пограничным режимом. Осуществлен комплекс оперативно-розыскных мероприятий по выявлению среди иностранных граждан лиц, причастных к деятельности террористических и экстремистских организаций, а также пресечению преступной деятельности организаторов каналов незаконной миграции.



Как сообщает пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов, усилиями компетентных органов государств — членов организации в ходе первого этапа операции выявлено свыше 73 тыс. нарушений миграционного законодательства, из которых более 56 тыс. связаны с нарушением порядка въезда, выезда и пребывания иностранных граждан и свыше 17 тыс. — с нарушениями установленного порядка осуществления мигрантами трудовой деятельности.



За организацию незаконной миграции правоохранительными органами возбуждено 1.749 уголовных дел. По результатам рассмотрения дел об административных правонарушениях миграционного законодательства наложено штрафов примерно на 2,5 млн долларов США, из которых 58% взыскано в период проведения 1-го этапа операции.



В ходе проведения данного этапа операции ОДКБ правоохранительными органами задержано 248 лиц, находившихся в международном розыске, а также выявлено 80 подозрительных финансовых операций, произведенных иностранными гражданами на сумму свыше 950 тыс. долларов США.



Кроме того, возбуждено 3.375 уголовных дел по иным преступлениям, выявленным в ходе операции "Нелегал-2018", в том числе связанным: с незаконным оборотом наркотиков — 1.358 дел; с незаконным оборотом оружия — 166; с незаконным пересечением государственной границы — 129; с преступлениями экстремистской направленности и террористического характера — 26.



В настоящее время компетентными органами государств — членов ОДКБ проводится работа по планированию мероприятий и координации совместных усилий в ходе второго этапа операции "Нелегал-2018".