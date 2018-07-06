Совет ООН по правам человека продлил на год мандат спецдокладчика по ситуации в Беларуси

Минск, 6 июля. Мандат специального докладчика ООН по вопросу о положении в области прав человека в Беларуси продлен еще на один год. Соответствующая резолюция принята 6 июля на 38-й сессии Совета ООН по правам человека в Женеве.



Спецдокладчик должен подготовить доклад о положении в области прав человека в Беларуси и представить его на 41-й сессии СПЧ в июне 2019 года и 74-й сессии Генеральной ассамблеи в октябре 2019 года.



"Совет настоятельно призывает правительство Беларуси в полной мере сотрудничать со спецдокладчиком, в том числе путем предоставления ему доступа для посещения страны в его официальном качестве, с тем чтобы помочь правительству в выполнении его международных обязательств в области прав человека, и рассмотрения вопроса о выполнении его рекомендаций, а также настоятельно призывает правительство в полной мере сотрудничать с мандатариями тематических специальных процедур", — говорится в резолюции.



(Будет дополнено.)