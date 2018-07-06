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Дата распечатки: 06.07.2018 13:50
 
06.07.2018 12:53 Общество

Охотничьи угодья в целях эксперимента закреплены за объединением охотников и рыболовов

Минск, 6 июля. Правительство утвердило положение о проведении в 2018—2020 годах эксперимента о закреплении охотничьих угодий за первичными организационными структурами республиканского государственно-общественного объединения "Белорусское общество охотников и рыболовов". Это предусмотрено постановлением Совмина № 493 от 27 июня 2018 года, сообщает Национальный правовой интернет-портал.

Эксперимент по закреплению охотников за угодьями пройдет в 12 районах Беларуси — в двух в каждой области. Его цель — вовлечение белорусских охотников в ведение охотничьего хозяйства на конкретной территории. Участниками эксперимента станут охотники, являющиеся членами организации и имеющие билеты охотника и рыболова, независимо от места их жительства или места работы, согласившиеся с условиями и заключившие специальный договор до конца 2020 года.

Министерству лесного хозяйства совместно с Белорусским обществом охотников и рыболовов поручено проанализировать результаты эксперимента и до 1 февраля 2021 года внести в Совет министров предложения о совершенствовании порядка ведения охотничьего хозяйства, организации и осуществления охоты на территории Беларуси.

Постановлением также утверждены положения: о порядке создания вольеров, содержания, разведения и использования в них диких животных, в том числе проведения вольерной охоты; о порядке проведения ветеринарного и радиационного контроля продукции охоты, а также транспортировки, использования, обезвреживания и (или) утилизации продукции охоты, в том числе зараженной возбудителями болезней либо с превышением допустимых уровней радиоактивного загрязнения; о присвоении звания эксперта по оценке охотничьих трофеев определенной категории и выдаче удостоверения эксперта по оценке охотничьих трофеев. Установлена форма удостоверения эксперта по оценке охотничьих трофеев.

Документ вступает в силу 25 сентября 2018 года.

РГОО "Белорусское общество охотников и рыболовов" — самый крупный арендатор охотничьих угодий в Беларуси. В его ведении находится около 10 млн гектаров, или примерно 60% площади всех охотничьих угодий страны. В составе объединения пять областных и 107 районных организационных структур. Объединение располагает 23 охотничьими базами.
Алексей Александров, БелаПАН.

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