Мандат спецдокладчика ООН по Беларуси продлен на год (дополнено)

Минск, 6 июля. Мандат специального докладчика ООН по вопросу о положении в области прав человека в Беларуси продлен еще на один год. Соответствующая резолюция принята 6 июля на 38-й сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ) в Женеве.

За принятие резолюции проголосовали 19 стран, против — 6, воздержалась 21 страна.



Спецдокладчик должен подготовить доклад о положении в области прав человека в Беларуси и представить его на 41-й сессии СПЧ (июнь 2019 года) и 74-й сессии Генеральной ассамблеи (октябрь 2019 года).



"Совет настоятельно призывает правительство Беларуси в полной мере сотрудничать со спецдокладчиком, в том числе путем предоставления ему доступа для посещения страны в его официальном качестве, с тем чтобы помочь правительству в выполнении его международных обязательств в области прав человека, и рассмотрения вопроса о выполнении его рекомендаций, а также настоятельно призывает правительство в полной мере сотрудничать с мандатариями тематических специальных процедур", — говорится в резолюции.



В документе выражается "неизменная обеспокоенность" положением в области прав человека и основных свобод в Беларуси, особенно "необоснованными ограничениями свободы мирных собраний, ассоциации и выражения мнений". При этом в качестве позитивного шага отмечено разрешение властей на празднование 100-летия Белорусской Народной Республики 25 марта 2018 года.



Совет по правам человека обеспокоен продолжающими поступать сообщениями о "случаях пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения со стороны сотрудников правоохранительных органов и пенитенциарных учреждений, которые не были должным образом расследованы властями". В резолюции также говорится о продолжающихся притеснениях правозащитников, профсоюзов и организаций гражданского общества, многие из которых лишены регистрации или подвергаются рейдам со стороны властей.



В документе упомянуты аресты журналистов и наложение на них штрафов за осуществление профессиональной деятельности. Беспокойство СПЧ также вызывают "различные посягательства на свободу выражения мнений". Совет призывает власти Беларуси в полной мере соблюдать право на свободу выражения мнений, мирных собраний и ассоциации.



Резолюция приветствует принятие правительством Беларуси межведомственного плана в области прав человека, но рекомендует пересмотреть его и внести изменения в план, включив рекомендации правозащитных механизмов и приняв во внимание предложения организаций гражданского общества.



Среди других позитивных шагов официального Минска отмечается регистрация движения "Говори правду" и проекта MAKEOUT, а также представление белорусским правительством пятого доклада об осуществлении Международного пакта о гражданских и политических правах и проведение мероприятий по публичному обсуждению проблемы смертной казни.



Совет настоятельно призывает Беларусь "принять все необходимые меры, чтобы обеспечить полную независимость и беспристрастность судебных органов, гарантировать право на справедливое судебное разбирательство и обеспечить всем обвиняемым право на свободный выбор адвоката на всех этапах разбирательства".



Авторы резолюции рекомендуют властям провести реформу избирательного законодательства, чтобы устранить давние системные недостатки, относящиеся к практике проведения выборов.



Спецдокладчик по Беларуси Миклош Харасти останется на этой должности до конца октября 2018 года. Осенью он должен представить доклад на сессии Генассамблеи ООН.



Новый спецдокладчик будет назначен председателем Совета ООН по правам человека во время сентябрьской сессии. Заявки от кандидатов на этот пост принимаются до 11 июля.