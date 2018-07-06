Макей поблагодарил Райли за "выстраивание конструктивного диалога между Минском и Вашингтоном"

Минск, 6 июля. Министр иностранных дел Владимир Макей 6 июля встретился с временным поверенным в делах Соединенных Штатов Америки в Беларуси Робертом Райли в связи с окончанием его дипломатической миссии в Минске.

Как сообщает пресс-служба МИД, стороны обсудили динамику развития белорусско-американских отношений за последние два года и обменялись мнениями по дальнейшим перспективам развития двустороннего взаимодействия.

Макей поблагодарил Райли "за его усилия по выстраиванию конструктивного диалога между Минском и Вашингтоном", говорится в сообщении.



По сведениям БелаПАН, дипломат покинет Беларусь в середине июля. На этом посту его сменит Дженнифер Мур. Ожидается, что она прибудет в Минск в августе.



Райли работал в Беларуси с августа 2016 года. До этого дипломат занимал должность политического советника в посольстве США в Венгрии.