На биржевых торгах белорусский рубль укрепился к доллару и евро, но ослаб к российскому рублю

Минск, 6 июля. На торгах Белорусской валютно-фондовой биржи 6 июля белорусский рубль укрепился к доллару и евро, но ослаб к российскому рублю.



По итогам торгов курс евро снизился на 0,0009 рубля (0,04%) и составил 2,3246 рубля.



Курс доллара снизился на 0,0033 рубля (0,17%) и составил 1,9859 рубля.



Курс российского рубля вырос на 0,0009 рубля (0,03%) и составил 3,14347 белорусского рубля за 100 российских.



В курсообразовании Нацбанк использует механизм привязки курса рубля к корзине валют, в которой удельный вес российского рубля составляет 50%, доллара США и евро — 30 и 20%.



Белорусский рубль реагирует на динамику курса российского рубля, которая во многом зависит от цен на нефть. 6 июля фьючерсы на североморскую смесь Brent опустились на 0,79% до 77,58 доллара за баррель.



В России средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами "завтра" на единой торговой сессии ММВБ, по которому устанавливается официальный курс Центробанка, сегодня снизился на 1 копейку и составил 63,1 рубля.