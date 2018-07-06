Белорусская информационная компания
Адрес страницы: https://belapan.by/archive/2018/07/06/963767/
Дата распечатки: 06.07.2018 15:15
 
06.07.2018 13:56 Экономика, Финансы

На биржевых торгах белорусский рубль укрепился к доллару и евро, но ослаб к российскому рублю

Минск, 6 июля. На торгах Белорусской валютно-фондовой биржи 6 июля белорусский рубль укрепился к доллару и евро, но ослаб к российскому рублю.

По итогам торгов курс евро снизился на 0,0009 рубля (0,04%) и составил 2,3246 рубля.

Курс доллара снизился на 0,0033 рубля (0,17%) и составил 1,9859 рубля.

Курс российского рубля вырос на 0,0009 рубля (0,03%) и составил 3,14347 белорусского рубля за 100 российских.

В курсообразовании Нацбанк использует механизм привязки курса рубля к корзине валют, в которой удельный вес российского рубля составляет 50%, доллара США и евро — 30 и 20%.

Белорусский рубль реагирует на динамику курса российского рубля, которая во многом зависит от цен на нефть. 6 июля фьючерсы на североморскую смесь Brent опустились на 0,79% до 77,58 доллара за баррель.

В России средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами "завтра" на единой торговой сессии ММВБ, по которому устанавливается официальный курс Центробанка, сегодня снизился на 1 копейку и составил 63,1 рубля.
Алексей Александров, БелаПАН.

Авторизация

Логин:
Пароль:

Поиск

Расширенный поиск

Как искать?

Архив

  • день
  • месяц
  • год

Сюжеты

Проекты
Пятница, 06 Июль 2018, 15:15
  • RSS RSS
    • Дизайн
    и программирование
    regraphic

    © 2000 — 2018 БелаПАН. Все права защищены.
    Вся информация, размещенная на данном сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения БелаПАН. Минск