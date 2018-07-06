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Дата распечатки: 06.07.2018 15:15
 
06.07.2018 14:27 Политика, Безопасность

ОБСЕ приветствует сокращение количества нарушений режима прекращения огня в Донбассе после объявленного на переговорах в Минске перемирия

Минск, 6 июля. Специальный представитель действующего председателя ОБСЕ Мартин Сайдик и глава специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ Эртугрул Апакан приветствуют возобновление прекращения огня на юго-востоке Украины. Заявление об этом распространила 6 июля пресс-служба ОБСЕ.

Снижение количества нарушений зафиксировано после объявленного в Минске по итогам встречи трехсторонней контактной группы 27 июня перемирия в связи с началом уборки урожая. Перемирие начало действовать после полуночи 1 июля.

"Эта рекомендация должна соответствовать конкретному набору действий, если прекращение огня будет осмысленным и устойчивым. Речь идет о выводе тяжелого оружия, разведении сил и разминировании", — подчеркнул Сайдик.

По мнению Апакана, полная приверженность реализации минских соглашений гарантирует, что население юго-востока Украины "сможет жить в мире и стабильности". "Настало время для того, чтобы гражданское население было в состоянии жить повседневной жизнью", — заявил глава СММ.

Следующее заседание контактной группы в Минске пройдет 11 июля.
Алексей Александров, БелаПАН.

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