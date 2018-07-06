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Дата распечатки: 06.07.2018 15:15
 
06.07.2018 14:45 Общество

Почти сутки провела в лесу заблудившаяся 82-летняя минчанка

Минск, 6 июля. Почти сутки провела в лесу заблудившаяся 82-летняя минчанка.

Как сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям, вечером 5 июля в МЧС от дежурного по Докшицкому районному отделению внутренних дел поступило сообщение, что в лесу около деревни Березино потерялась женщина 1936 года рождения.

Выяснилось, что около девяти утра пенсионерка ушла из дома в деревне Березино в лес и заблудилась. К ее поискам подключились сотрудники МЧС, РОВД и местное население. К месту вызова прибыла бригада медиков на случай, если женщине понадобится помощь. Спасатели поддерживали телефонную связь с потерявшейся пенсионеркой.

Минчанку обнаружили 6 июля около пяти утра. Состояние женщины оценивалось как удовлетворительное, в медицинской помощи она не нуждалась.

5 июля в 19.20 сообщение о двух заблудившихся в лесу жителях Могилева поступило спасателям Кличевского района. Женщина позвонила с мобильного телефона и сказала, что она и ее супруг пошли за ягодами в лес у деревни Развадово Потокского сельсовета и заблудились. Примерно в 21.00 потерявшиеся вышли на звук сирены автомобиля спасателей.

За последние двое суток работники МЧС четыре раза оказывали помощь в поиске заблудившихся в лесу.

Ирина Турчина, БелаПАН.

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