Минск, 6 июля. Почти сутки провела в лесу заблудившаяся 82-летняя минчанка.

Как сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям, вечером 5 июля в МЧС от дежурного по Докшицкому районному отделению внутренних дел поступило сообщение, что в лесу около деревни Березино потерялась женщина 1936 года рождения.



Выяснилось, что около девяти утра пенсионерка ушла из дома в деревне Березино в лес и заблудилась. К ее поискам подключились сотрудники МЧС, РОВД и местное население. К месту вызова прибыла бригада медиков на случай, если женщине понадобится помощь. Спасатели поддерживали телефонную связь с потерявшейся пенсионеркой.



Минчанку обнаружили 6 июля около пяти утра. Состояние женщины оценивалось как удовлетворительное, в медицинской помощи она не нуждалась.



5 июля в 19.20 сообщение о двух заблудившихся в лесу жителях Могилева поступило спасателям Кличевского района. Женщина позвонила с мобильного телефона и сказала, что она и ее супруг пошли за ягодами в лес у деревни Развадово Потокского сельсовета и заблудились. Примерно в 21.00 потерявшиеся вышли на звук сирены автомобиля спасателей.



За последние двое суток работники МЧС четыре раза оказывали помощь в поиске заблудившихся в лесу.

