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Дата распечатки: 06.07.2018 23:00
 
06.07.2018 21:46 Экономика

На Белорусскую железную дорогу поставлено 20 новых плацкартных пассажирских вагонов из Твери

Минск, 6 июля. На Белорусскую железную дорогу поставлено 20 плацкартных пассажирских вагонов российского производства, сообщила пресс-служба БЖД.

1 июля плацкартные вагоны производства Тверского вагоностроительного завода прибыли на станцию Минск-Пассажирский. В ближайшее время они будут задействованы на самых загруженных направлениях: Минск — Москва и Минск — Санкт-Петербург.

Плацкартные вагоны рассчитаны на движение со скоростью до 160 км/ч. Они оснащены прислонно-сдвижными входными и раздвижными дверями межвагонных переходов увеличенной ширины, автоматической системой открытия, закрытия и блокировки. В них установлены кондиционеры, экотуалеты, система обеззараживания воды и воздуха, камеры видеонаблюдения и пожарная сигнализация.

В салонах вагона 54 спальных места. Каждый пассажир может воспользоваться персональной розеткой или USB-разъемами для зарядки мобильных устройств. Срок службы этих вагонов до 40 лет.

БЖД отмечает, что с 1998 года в рамках обновления вагонного парка Белорусской железной дороги тверской завод поставил в Беларусь более 90 вагонов и 57 вагонокомплектов для их последующей сборки на Минском вагоноремонтном заводе.

ОАО "Тверской вагоностроительный завод", входящий в ЗАО "Трансмашхолдинг", — cамое крупное предприятие СНГ по производству пассажирских вагонов локомотивной тяги.
Ирина Турчина, БелаПАН.

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