Белорусские военные демонстрируют иностранным коллегам новые образцы вооружения и военной техники

Минск, 6 июля. В соответствии с положениями Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности в эти дни в Беларуси проходит демонстрация новых образцов вооружения и военной техники для представителей государств — участников ОБСЕ.



Как сообщается на сайте Министерства обороны Беларуси, в мероприятии принимают участие представители 19 государств, а также специалисты центра по предотвращению конфликтов ОБСЕ.



Для иностранных специалистов на территории 120-й отдельной гвардейской механизированной бригады были представлены реактивная система залпового огня "Полонез" и миномет "Нона".



В ходе демонстрации вооружения и военной техники военнослужащие рассказали о тактико-технических характеристиках нового вооружения, о его боевых возможностях, а также ответили на многочисленные вопросы. Представители ОБСЕ в свою очередь высоко оценили открытость и прозрачность действий белорусского военного ведомства.



"Одна из целей этого мероприятия — довести до наших коллег основные направления оборонной политики нашего государства, показать что Беларусь это миролюбивая страна и что у нас нет претензий по территориальным вопросам к нашим странам-соседям. Да, у нас есть Вооруженные силы, есть и новые образцы вооружения и военной техники, но они необходимы для защиты нашего государства. В рамках международных обязательств мы обязаны показывать новые образцы вооружения и техники, что и делаем, предоставляя возможности для этого всем странам ОБСЕ. Я думаю, что подобные мероприятия способствуют укреплению доверия между нашими странами, и к этому нужно стремиться", — сказал начальник департамента международного военного сотрудничества — помощник министра обороны Беларуси по вопросам международного военного сотрудничества генерал-майор Олег Воинов.