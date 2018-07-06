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Дата распечатки: 06.07.2018 16:52
 
06.07.2018 15:40 Общество

Возбуждено уголовное дело по факту ДТП с двумя погибшими в Узденском районе

Минск, 6 июля. Возбуждено уголовное дело по факту ДТП с двумя погибшими в Узденском районе.

Как сообщила БелаПАН официальный представитель управления Следственного комитета по Минской области Татьяна Белоног, информация о дорожно-транспортном происшествии с гибелью людей в легковом автомобиле на 41-м километре автодороги Пуховичи – Узда – Негорелое вблизи агрогородка Хотляны Узденского района поступила от очевидцев ночью 6 июля.

На месте происшествия следственно-оперативная группа нашла в кювете "БМВ" на транзитных номерах. Медицинские работники констатировали смерть двух мужчин — 1988 и 1990 годов рождения. Еще один мужчина — 1986 года рождения — с тяжелыми травмами доставлен в реанимацию. Все — жители Узденского района.

Следователями с участием сотрудников ГАИ, эксперта Узденского районного отдела Государственного комитета судебных экспертиз проведен осмотр места происшествия, в ходе которого изъяты составные части и объекты, зафиксирована следовая информация.

По результатам первоначальных следственных действий Узденским районным отделом СК возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности смерть двух человек (ч. 3 ст.317 УК).
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.

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