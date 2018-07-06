Дело о гибели рядового Коржича будет слушаться в Минском областном суде

Минск, 6 июля. Верховный суд Беларуси определил подсудность уголовного дела о гибели осенью прошлого года в Печах рядового Александра Коржича.



Как сообщила пресс-секретарь ВС Юлия Ляскова, судебное разбирательство будет проводить Минский областной суд. Дата начала слушаний пока неизвестна.



Напомним, 4 июля Генпрокуратура направила в Верховный суд дело в отношении троих военнослужащих 72-го Объединенного учебного центра по подготовке прапорщиков и младших специалистов Вооруженных сил, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 205 (кража), ч. 1 и ч. 2 ст. 430 (получение взятки и повторное получение взятки), ч. 3 ст. 455 (превышение власти, повлекшее тяжкие последствия) УК.



Обвиняемые находятся под стражей.



Три сержанта части, где служил 21-летний уроженец Пинска Александр Коржич, обвиняются в доведении его до самоубийства. 3 октября прошлого года солдата нашли повешенным в подвале медицинской роты.