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Дата распечатки: 06.07.2018 16:52
 
06.07.2018 15:52 Общество, Безопасность

Дело о гибели рядового Коржича будет слушаться в Минском областном суде

Минск, 6 июля. Верховный суд Беларуси определил подсудность уголовного дела о гибели осенью прошлого года в Печах рядового Александра Коржича.

Как сообщила пресс-секретарь ВС Юлия Ляскова, судебное разбирательство будет проводить Минский областной суд. Дата начала слушаний пока неизвестна.

Напомним, 4 июля Генпрокуратура направила в Верховный суд дело в отношении троих военнослужащих 72-го Объединенного учебного центра по подготовке прапорщиков и младших специалистов Вооруженных сил, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 205 (кража), ч. 1 и ч. 2 ст. 430 (получение взятки и повторное получение взятки), ч. 3 ст. 455 (превышение власти, повлекшее тяжкие последствия) УК.

Обвиняемые находятся под стражей.

Три сержанта части, где служил 21-летний уроженец Пинска Александр Коржич, обвиняются в доведении его до самоубийства. 3 октября прошлого года солдата нашли повешенным в подвале медицинской роты.

Вячеслав Будкевич, БелаПАН.

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