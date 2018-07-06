Белорусские и английские военные обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в области контроля над вооружениями

Минск, 6 июля. 6 июля в Минске состоялась встреча представителей вооруженных сил Республики Беларусь и Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии по вопросам двустороннего сотрудничества в области контроля над вооружениями.



Как сообщает белорусское оборонное ведомство, стороны оценили выполнение мероприятий двустороннего сотрудничества в 2017—20108 годах, рассмотрели предложения, направленные на повышение эффективности проводимых мероприятий, а также согласовали вопросы двустороннего сотрудничества в области контроля над вооружениями в 2019 году.

