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Дата распечатки: 06.07.2018 20:08
 
06.07.2018 18:51 Общество, Безопасность

Белорусские и английские военные обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в области контроля над вооружениями

Минск, 6 июля. 6 июля в Минске состоялась встреча представителей вооруженных сил Республики Беларусь и Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии по вопросам двустороннего сотрудничества в области контроля над вооружениями.

Как сообщает белорусское оборонное ведомство, стороны оценили выполнение мероприятий двустороннего сотрудничества в 2017—20108 годах, рассмотрели предложения, направленные на повышение эффективности проводимых мероприятий, а также согласовали вопросы двустороннего сотрудничества в области контроля над вооружениями в 2019 году.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.

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