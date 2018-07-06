Более 70 нелегальных мигрантов пытались нарушить белорусскую границу меньше чем за неделю

Минск, 6 июля. С начала недели белорусские пограничники задержали 72 нарушителя государственной границы.



По информации Государственного пограничного комитета Беларуси, как и прежде, все задержанные оказались гражданами Нигерии, Пакистана, Алжира, Бангладеш, Марокко, Сенегала, Кубы, Ганы, Туниса, Вьетнама, Афганистана и Египта. Цели у них были разными: кто-то собирался найти в одной из стран Евросоюза работу, кто-то лучшие условия для жизни. А способ выбрали одинаковый — умышленно незаконно нарушить белорусско-польскую и белорусско-литовскую границы.



По популярности данные направления стабильно остаются в "лидерах" у нарушителей. С собой в дорогу нелегальные мигранты собирали стандартные наборы: личные вещи, продукты питания, немного денег и мобильные телефоны. Правда, у некоторых встречались и англо-русские словари.



5 июля благодаря совместным оперативным действиям белорусских и литовских пограничников был пресечен канал нелегальной миграции. Более 20 граждан Ирака следовали транзитом через Беларусь в одну из стран ЕС. По данному факту проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия по установлению лиц, возможно причастных к данной противоправной деятельности.



Также в ночь на 6 июля пограничники вблизи населенного пункта Буйки в непосредственной близости от границы задержали 15 граждан Вьетнама. Иностранцы прибыли из России, а далее транзитом через Беларусь собирались незаконно попасть в Литву.



По всем фактам правонарушений начаты процессуальные действия. Нарушители законодательства задержаны для дальнейшего разбирательства. Им грозит депортация и запрет въезда на территорию Беларуси сроком на пять лет.