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Дата распечатки: 06.07.2018 21:32
 
06.07.2018 20:01 Спорт

Хоккейное "Динамо" объявило о договоренности по поводу контракта с обладателем Кубка Стэнли Бо Беннеттом

Минск, 6 июля. Хоккейный клуб "Динамо" (Минск) объявил о договоренности по поводу контракта с 26-летним обладателем Кубка Стэнли нападающим Бо Беннеттом.

Уроженец Калифорнии выступал в клубах Национальной хоккейной лиги "Питтсбург", "Нью-Джерси" и "Сент-Луис".

На счету Беннетта 200 матчей в регулярном сезоне НХЛ и 21 — в плей-офф. В сумме он набрал 70 (26+44) баллов.

Обладателем Кубка Стэнли хоккеист стал в 2016 году в составе "Питтсбурга". В том сезоне он провел 33 поединка в регулярном чемпионате и один — в плей-офф.
БелаПАН.

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