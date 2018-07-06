Хоккейное "Динамо" объявило о договоренности по поводу контракта с обладателем Кубка Стэнли Бо Беннеттом

Минск, 6 июля. Хоккейный клуб "Динамо" (Минск) объявил о договоренности по поводу контракта с 26-летним обладателем Кубка Стэнли нападающим Бо Беннеттом.



Уроженец Калифорнии выступал в клубах Национальной хоккейной лиги "Питтсбург", "Нью-Джерси" и "Сент-Луис".



На счету Беннетта 200 матчей в регулярном сезоне НХЛ и 21 — в плей-офф. В сумме он набрал 70 (26+44) баллов.



Обладателем Кубка Стэнли хоккеист стал в 2016 году в составе "Питтсбурга". В том сезоне он провел 33 поединка в регулярном чемпионате и один — в плей-офф.