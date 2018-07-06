Обзор важнейших событий 6 июля 2018 года

Минск, 6 июля. Беларусь не признает решение о продлении мандата специального докладчика ООН по правам человека в Беларуси еще на один год и считает его абсурдным, заявил БелаПАН пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз, комментируя принятие на сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ) в Женеве соответствующей резолюции. "Резолюция является абсурдом по замыслу и по сути. Мы отвергаем этот документ как политизированный и искажающий реальное положение дел в нашей стране", — отметил Глаз. По его словам, весьма показателен тот факт, что в поддержку резолюции выступило меньшинство членов Совета по правам человека. Во внешнеполитическом ведомстве считают: "Инициаторам пора признать, что и резолюция, и так называемый спецдокладчик — это затасканные механизмы, которые полностью дискредитировали себя в работе с Беларусью".



Министр иностранных дел Владимир Макей встретился с временным поверенным в делах США в Беларуси Робертом Райли в связи с окончанием его дипломатической миссии. Макей поблагодарил Райли "за его усилия по выстраиванию конструктивного диалога между Минском и Вашингтоном", говорится в сообщении пресс-службы МИД.



Демократические активисты во главе с Дмитрием Дашкевичем в урочище Куропаты установили три новых деревянных креста на месте старых, пришедших в негодность. За происходящим наблюдали директор Боровлянского спецлесхоза Александр Миронович и заместитель председателя Минского райисполкома Александр Мякинник. Миронович пытался помешать установке крестов, заявив, что на территории спецлесхоза любые знаки могут быть установлены только по согласованию с властями. После того как активисты не подчинились, директор лесхоза вызвал милицию. Приехавшие на вызов сотрудники МВД переписали данные всех, кто принимает участие в установке крестов, и уехали. Следом уехали Миронович и Мякинник. Заменить старые кресты новыми Дашкевич пытался еще 29 июня, но тогда машина с активистами, на которой перевозили кресты, была задержана милицией.



Верховный суд определил подсудность уголовного дела о гибели осенью прошлого года в Печах рядового Александра Коржича. Судебное разбирательство будет проводить Минский областной суд. Дата начала слушаний пока неизвестна. 4 июля Генпрокуратура направила в Верховный суд дело в отношении троих военнослужащих 72-го Объединенного учебного центра по подготовке прапорщиков и младших специалистов Вооруженных сил, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 205 (кража), ч. 1 и ч. 2 ст. 430 (получение взятки и повторное получение взятки), ч. 3 ст. 455 (превышение власти, повлекшее тяжкие последствия) УК.



Гомельскому журналисту-фрилансеру Константину Жуковскому при посещении военкомата угрожали госпитализацией в психиатрическую больницу. Жуковский третий месяц ходит по повесткам в Гомельский городской военкомат, так как его хотят забрать на сборы. Из-за соматических заболеваний он несколько раз проходил медицинские комиссии и обследования. "Несмотря на проблемы с легкими и печенью, меня вновь хотят призвать на сборы. В военкомате просто закрывают глаза на проблемы со здоровьем. Месяц назад я прошел комиссию у психиатра, он признал меня здоровым. Сегодня при очередном посещении военкомата меня вновь отправили к психиатру", — сообщил БелаПАН журналист.



В первом полугодии золотовалютные резервы Беларуси уменьшились на 483,9 млн долларов США, свидетельствуют данные Национального банка. В начале года ЗВР находились на уровне 7 млрд 315,3 млн долларов, а на 1 июля составили 6 млрд 831,4 млн долларов (в эквиваленте). "За июнь 2018 года золотовалютные резервы снизились на 108,2 млн долларов США (на 1,6%) после сокращения в мае 2018 года на 98,5 млн долларов США (на 1,4%)", — говорится в сообщении Нацбанка. По информации регулятора, снижение уровня международных резервных активов по итогам июня обусловлено "плановым погашением" правительством и Нацбанком внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте примерно на 424 млн долларов, а также снижением стоимости монетарного золота.