Белорусская информационная компания
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Дата распечатки: 06.07.2018 08:32
 
06.07.2018 08:16 Экономика, Общество, Беларусь — Евросоюз

Министры связи Беларуси и России обсудили вопросы сотрудничества по транзиту трафика между ЕС и РФ

Минск, 6 июля. Вопрос сотрудничества по транзиту трафика между РФ и Евросоюзом через белорусскую территорию обсудили 5 июля в Москве министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Константин Носков и министр связи и информатизации Беларуси Сергей Попков. Во встрече также приняли участие президент компании "Ростелеком" Михаил Осеевский, руководство компаний мобильной телефонной связи "ВымпелКом", "МегаФон", МТС, "Т2 Мобайл", а также представители белорусских операторов сотовой связи, сообщила пресс-служба российского ведомства.

Стороны рассмотрели вопросы развития услуг связи и другие перспективные направления сотрудничества в рамках Союзного государства. Белорусская делегация рассказала о 10-й неформальной встрече министров иностранных дел государств, которая состоялась в июне 2018 года в Минске в рамках Восточного партнерства.

На переговорах в Москве решено провести в августе 2018 года в Смоленске совместное заседание коллегий двух министерств для дополнительного обсуждения актуальных вопросов сотрудничества.

Россия и Беларусь проводят регулярные переговоры по вопросам связи, электронного правительства, ИТ-образования, электронной торговли, СМИ, отмечается в релизе. В июне 2017 года прошел IV форум регионов России и Беларуси, в ходе которого были подписаны рекомендации о сотрудничестве российских и белорусских ИТ-компаний на рынках Союзного государства и третьих стран.
БелаПАН.

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