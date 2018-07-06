Макей поблагодарил посла Словении за вклад в развитие белорусско-словенского сотрудничества

Минск, 6 июля. Министр иностранных дел Владимир Макей встретился с послом Республики Словения Приможем Шелиго по случаю завершения его дипломатической миссии в Беларуси.



Как сообщает пресс-служба МИД Беларуси, "в ходе встречи обсуждены состояние и перспективы развития всего комплекса белорусско-словенских отношений, отмечен рост торгового оборота между двумя странами".



Макей поблагодарил Шелиго за вклад в развитие белорусско-словенского сотрудничества.



Стороны подтвердили взаимную готовность к дальнейшей активизации политического диалога и торгово-экономического взаимодействия.



Шелиго был аккредитован в Минске в октябре 2013 года.