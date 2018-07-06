Белорусская информационная компания
Адрес страницы: https://belapan.by/archive/2018/07/06/eu_963803/
Дата распечатки: 06.07.2018 16:52
 
06.07.2018 16:04 Политика, Беларусь — Евросоюз

Макей поблагодарил посла Словении за вклад в развитие белорусско-словенского сотрудничества

Минск, 6 июля. Министр иностранных дел Владимир Макей встретился с послом Республики Словения Приможем Шелиго по случаю завершения его дипломатической миссии в Беларуси.

Как сообщает пресс-служба МИД Беларуси, "в ходе встречи обсуждены состояние и перспективы развития всего комплекса белорусско-словенских отношений, отмечен рост торгового оборота между двумя странами".

Макей поблагодарил Шелиго за вклад в развитие белорусско-словенского сотрудничества.

Стороны подтвердили взаимную готовность к дальнейшей активизации политического диалога и торгово-экономического взаимодействия.

Шелиго был аккредитован в Минске в октябре 2013 года.
Андрей Середа, БелаПАН.

Авторизация

Логин:
Пароль:

Поиск

Расширенный поиск

Как искать?

Архив

  • день
  • месяц
  • год

Сюжеты

Проекты
Пятница, 06 Июль 2018, 16:52
  • RSS RSS
    • Дизайн
    и программирование
    regraphic

    © 2000 — 2018 БелаПАН. Все права защищены.
    Вся информация, размещенная на данном сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения БелаПАН. Минск