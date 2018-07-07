Ковальчук: За последние десятилетия в стране появилось много современных спортивных комплексов, которые ни в коем случае не должны пустовать

Минск, 7 июля. За последние десятилетия в стране появилось много современных спортивных комплексов, которые ни в коем случае не должны пустовать, заявил министр спорта и туризма Сергей Ковальчук 6 июля на заседании круглого стола с участием руководства Министерства образования. На мероприятии обсуждались проблемы межотраслевого взаимодействия в сфере физической культуры, спорта и туризма, сообщила пресс-служба Минспорта.



"Считаю, что арены, бассейны, центры олимпийской подготовки должны быть более доступны для школьников, учащихся колледжей, студентов вузов. В массовом спорте все должно быть сделано в интересах детей. Мы готовы предоставлять свои базы для учащихся общеобразовательных школ, в том числе для проведения уроков физкультуры", — сказал Ковальчук.



"Без физической культуры и спорта система образования сегодня просто немыслима, — заявил Игорь Карпенко. — Речь идет о воспитании здорового поколения и крепкой нации, а также создании основы для отбора наиболее перспективных детей для занятий в специализированных учебно-спортивных учреждениях. В последнее время учреждения образования значительно усилили взаимодействие с наиболее крупными федерациями по видам спорта». Речь, в частности, идет о биатлоне и легкой атлетике.



В ходе дискуссии обсуждалось, каким образом можно обеспечить увеличение количества спортивно-массовых мероприятий в шестой школьный день, межшкольных и межрайонных соревнований по различным видам спорта и их проведение на высоком организационном уровне.



Стороны выразили готовность более детально обсудить учебные программы по предмету "Физическая культура и здоровье" с учетом усиления дифференцированного подхода к физическому развитию учащихся.



Отмечена важность создания циклов детских телепередач, популяризирующих физическую культуру и спорт среди несовершеннолетних.



"Говорилось также о том, что информация о развитии физкультуры и спорта в нашей стране, доступности соответствующей инфраструктуры, квалификации преподавателей и тренеров должна быть полной, актуальной и легкодоступной для любого гражданина", — отмечается в релизе.



"Назрела необходимость проведения совместного заседания коллегий двух министерств с тем, чтобы выработать согласованные решения о сотрудничестве в области образования, физической культуры и спорта. Мы обязаны использовать свой потенциал для формирования всесторонне развитой личности, ориентированной на здоровый образ жизни, тогда и успехи в спорте не заставят себя долго ждать", — считает Ковальчук.