Следственный комитет проводит проверку по факту гибели рабочего на стройке в Минском районе

Минск, 7 июля. Минский районный отдел Следственного комитета проводит доследственную проверку по факту смертельного травмирования рабочего на стройке.

Как сообщила официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног, несчастный случай произошел 29 июня на строительной площадке многоквартирного жилого дома в деревне Копище Минского района. При установке башенного крана с высоты 36 метров произошло падение концевого выключателя на голову монтажнику. От полученных телесных повреждений 32-летний житель Минска скончался на месте.

В ходе осмотра места происшествия следователи с участием экспертов собрали и зафиксировали материалы, объекты, следовую картину. Назначен ряд экспертиз, в том числе судебно-медицинская по установлению причины смерти. В рамках проверочных мероприятий изучаются вопросы охраны труда и техники безопасности строительного процесса на объекте.

К материалам следствия будут приобщены результаты проверки, проведенной Департаментом государственной инспекции труда, заключения исследований, производство которых проводится специалистами управления Государственного комитета судебных экспертиз по Минской области.