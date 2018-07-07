СК возбудил уголовное дело по факту поджога трех автомобилей в Минске

Минск, 7 июля. Столичные следователи устанавливают обстоятельства поджога трех автомобилей.



По предварительным данным, около 5.40 7 июля во дворе жилых домов по улице Омельянюка был совершен поджог трех легковых транспортных средств, сообщила официальный представитель УСК по Минску Марина Дранькова.



На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, специалисты управления Государственного комитета судебных экспертиз по Минску и сотрудники МЧС. В ходе осмотра под пострадавшими автомобилями обнаружены три канистры и еще одна не воспламенившаяся канистра с жидкостью. По периметру площадки разбросаны туши птиц, красящиеся вещества и иные предметы.



Заводским (г. Минска) районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления по ч. 3 ст. 218 (умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенные общеопасным способом, повлекшее причинение ущерба в особо крупном размере) Уголовного кодекса.



По информации МЧС, 7 июля в 5.46 на телефон столичных спасателей "101" поступило сообщение о горении автомобилей возле дома № 15 по ул. Омельянюка. Работники МЧС установили, что произошло загорание трех легковых автомобилей: "Мазда-323" 1994 года выпуска (повреждена задняя часть автомобиля и салон), "Мазда Премаси" 1999 г. в. (поврежден моторный отсек и салон) и "Тойота Авенсис" 2006 г. в. (поврежден моторный отсек и салон).