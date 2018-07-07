Правоохранители пресекли канал поставки наркотических средств из Украины

Минск, 7 июля. Главное следственное управление СК расследует уголовное дело в отношении руководителей и участников преступной организации, занимавшейся с марта 2015 года по сентябрь 2017-го доставкой на территорию Беларуси наркотических средств и их незаконным оборотом внутри страны.



Как сообщила пресс-служба Следственного комитета, установлено, что члены преступной организации (всего 31 человек) совершили не менее 22 преступлений. Часть наркотических средств растительного происхождения, смеси мака и маковой соломы перевозилась из Украины.



Затем члены организованной группы, входившей в состав преступной организации, доставляли смесь мака и маковой соломы на законспирированный склад, расфасовывали на разовые дозы и подыскивали из числа наркозависимых лиц покупателей смеси мака для изготовления экстракционного опия.



В ходе обыска в гараже одного из обвиняемых обнаружено более 70 мешков с семенами растительного происхождения общей массой свыше 1,7 тонны. По результатам химической экспертизы установлено, что в мешках была смесь семян мака и маковой соломы. Всего в ходе обысков у обвиняемых обнаружено не менее 14 тонн смеси, в составе которой масса маковой соломы — не менее 14 кг.



Общее руководство преступной организации, распределение обязанностей внутри группы, регулирование ценообразования и контроль над полученным доходом осуществлялось 48-летним мужчиной. Остальные участники организации вовлекали в преступную деятельность новых лиц, создавали нижестоящие организованные группы и строили четкую иерархию внутри них, разрабатывали и обучали приемам конспирации, а также осуществляли контроль за их соблюдением, отметили в пресс-службе СК.



Оперативное сопровождение хода расследования уголовного дела осуществляется управлением (по Минску) Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД.



Участникам преступной организации предъявлены обвинения по ч. 1 ст. 285 (создание преступной организации либо участие в ней) ч. 4 ст. 328 (незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов, совершенные организованной группой), ч. 3 ст. 328-1 (незаконное перемещение через государственную границу Республики Беларусь наркотических средств, психотропных веществ либо их прекурсоров или аналогов, совершенное организованной группой) Уголовного кодекса. В отношении всех участников преступной организации применена мера пресечения в виде заключения под стражу.