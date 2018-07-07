Жюри определило финалистов национального отборочного тура детского конкурса песни "Евровидение-2018"

Минск, 7 июля. Стал известен состав участников финала национального отборочного тура детского конкурса песни "Евровидение-2018".



Как сообщила пресс-служба Белтелерадиокомпании, десятку финалистов по итогам прослушивания выбрало профессиональное жюри, куда вошли заместитель начальника отдела профессионального искусства управления искусств Министерства культуры Татьяна Пархамович, заслуженная артистка Беларуси певица Наталья Тамело, заместитель главного директора телеканала "Беларусь 1" Ольга Саламаха, корреспондент АТН, телеведущий Евгений Перлин, певица и телеведущая Ольга Рыжикова, солист группы "Атлантика" Алексей Набеев и певица Анна Шаркунова.



Организаторы допустили к прослушиванию всех претендентов (62 заявки).



По итогам прослушания финалистами отборочного тура стали Артем Скороль (Ошмяны, Гродненская область), Елизавета Мея (Жодино, Минская область), Мария Гулевич (Минск), Даниэль Алекс Ястремский (Минск), Ангелина Ярощук (Минск), группа "Мята" (Минск), Никита Белько (Минск), Мария Жилина (Минск), Ярослав Соколиков (Минск), вокальная группа Мonkey Tops (Минск).



Финальное шоу в форме гала-концерта в прямом эфире на телеканалах "Беларусь 1" и "Беларусь 24" состоится не позднее 15 сентября. Победитель национального отборочного тура представит Беларусь на детском "Евровидении-2018" 25 ноября в Минске.



Страна участвует в детском "Евровидении" со времени основания (2003 год). Ее представители побеждали на конкурсах 2005 и 2007 годов (Ксения Ситник и Алексей Жигалкович). Впервые финал конкурса прошел в Беларуси в 2010 году. Ноябрьский финал станет в ее истории вторым.