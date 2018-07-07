На биржевых торгах белорусский рубль укрепился к доллару и российскому рублю, но ослаб к евро

Минск, 7 июля. На торгах Белорусской валютно-фондовой биржи 7 июля белорусский рубль укрепился к доллару и российскому рублю, но ослаб к евро.



По итогам торгов курс евро вырос на 0,0002 рубля (0,01%) и составил 2,3248 рубля.



Курс доллара снизился на 0,0057 рубля (0,29%) до 1,9802.



Курс российского рубля снизился на 0,0019 рубля (0,06%) и составил 3,1428 белорусского рубля за 100 российских.



В курсообразовании Нацбанк использует механизм привязки курса рубля к корзине валют, в которой удельный вес российского рубля составляет 50%, доллара США и евро — 30 и 20%.