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Дата распечатки: 07.07.2018 14:33
 
07.07.2018 13:43 Экономика, Финансы

На биржевых торгах белорусский рубль укрепился к доллару и российскому рублю, но ослаб к евро

Минск, 7 июля. На торгах Белорусской валютно-фондовой биржи 7 июля белорусский рубль укрепился к доллару и российскому рублю, но ослаб к евро.

По итогам торгов курс евро вырос на 0,0002 рубля (0,01%) и составил 2,3248 рубля.

Курс доллара снизился на 0,0057 рубля (0,29%) до 1,9802.

Курс российского рубля снизился на 0,0019 рубля (0,06%) и составил 3,1428 белорусского рубля за 100 российских.

В курсообразовании Нацбанк использует механизм привязки курса рубля к корзине валют, в которой удельный вес российского рубля составляет 50%, доллара США и евро — 30 и 20%.
Марина Носова, БелаПАН.

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Суббота, 07 Июль 2018, 14:33
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