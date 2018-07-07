Белорусский посол в Нигерии обсудил с главой МИД страны сотрудничество в военно-технической и других сферах

Минск, 7 июля. Сотрудничество двух стран в образовательной, гуманитарной и военно-технической сферах, а также вопросы механизации сельского хозяйства Нигерии c использованием техники белорусского производства обсуждены 6 июля на встрече посла в Абудже Вячеслава Бескостого и министра иностранных дел страны Джефри Оньеамы.



"В ходе встречи рассмотрены договоренности по обмену двусторонними визитами высокого уровня, перспективы проведения межмидовских консультаций", — сообщила пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства.



Встреча состоялась по случаю завершения миссии посла в Нигерии.