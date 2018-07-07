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Дата распечатки: 07.07.2018 16:12
 
07.07.2018 15:21 Политика

Белорусский посол в Нигерии обсудил с главой МИД страны сотрудничество в военно-технической и других сферах

Минск, 7 июля. Сотрудничество двух стран в образовательной, гуманитарной и военно-технической сферах, а также вопросы механизации сельского хозяйства Нигерии c использованием техники белорусского производства обсуждены 6 июля на встрече посла в Абудже Вячеслава Бескостого и министра иностранных дел страны Джефри Оньеамы.

"В ходе встречи рассмотрены договоренности по обмену двусторонними визитами высокого уровня, перспективы проведения межмидовских консультаций", — сообщила пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства.

Встреча состоялась по случаю завершения миссии посла в Нигерии.
БелаПАН.

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