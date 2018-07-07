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Дата распечатки: 07.07.2018 17:34
 
07.07.2018 16:02 Политика, Общество

У здания КГБ в Минске за одиночный пикет задержана Нина Багинская

Минск, 7 июля. Возле здания КГБ в Минске днем 7 июля задержана оппозиционная активистка Нина Багинская. Она проводила одиночный пикет в поддержку политзаключенных, сообщила правозащитница Анна Шапутько в социальной сети "Фейсбук".

По ее словам, Багинская простояла 40 минут с плакатом на белорусском языке "Свободу политзаключенным" и их именами: Святослав Баранович, Илья Воловик, Дмитрий Галко, Михаил Жемчужный, Ольга Николайчик, Павел Северинец, Денис Урбанович, Дмитрий Полиенко.

Затем подъехали омоновцы и увезли пикетчицу.

Последний раз Багинскую задерживали 3 июля в Минске на несостоявшейся "Акции освобождения и солидарности", которую анонсировал Николай Статкевич.
БелаПАН.

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Суббота, 07 Июль 2018, 17:34
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