У здания КГБ в Минске за одиночный пикет задержана Нина Багинская

Минск, 7 июля. Возле здания КГБ в Минске днем 7 июля задержана оппозиционная активистка Нина Багинская. Она проводила одиночный пикет в поддержку политзаключенных, сообщила правозащитница Анна Шапутько в социальной сети "Фейсбук".



По ее словам, Багинская простояла 40 минут с плакатом на белорусском языке "Свободу политзаключенным" и их именами: Святослав Баранович, Илья Воловик, Дмитрий Галко, Михаил Жемчужный, Ольга Николайчик, Павел Северинец, Денис Урбанович, Дмитрий Полиенко.



Затем подъехали омоновцы и увезли пикетчицу.



Последний раз Багинскую задерживали 3 июля в Минске на несостоявшейся "Акции освобождения и солидарности", которую анонсировал Николай Статкевич.