Канопацкая отказалась баллотироваться на пост председателя ОГП

Минск, 7 июля. Депутат Палаты представителей Анна Канопацкая заявила о снятии своей кандидатуры на выборах председателя Объединенной гражданской партии, которые состоятся на съезде 8 июля.



"Более полугода назад я объявила о своем решении баллотироваться на пост председателя Объединенной гражданской партии. У меня были идеи и конкретные меры, как добиться мощного развития нашей политической организации, увеличить ее вес в политических процессах в Беларуси, — пишет Канопацкая в своем заявлении. — В течение прошедшего периода времени я провела более сотни встреч с однопартийцами. <…> Моя команда провела серьезное исследование и аудит деятельности ОГП за несколько лет. Результатом этой работы стал итоговый отчет, который выявил мою недооценку серьезнейших проблем в Объединенной гражданской партии".



"На повестке дня нашей партии должна стоять системная, структурная перезагрузка. Для ее осуществления требуется ежедневная кропотливая работа на протяжении нескольких лет. Совмещение депутатской работы в Палате представителей с реализацией моей обновленной программы реформ ОГП не представляется возможным", — заявила Канопацкая.



Кроме того, она решила "сконцентрировать максимум усилий на подготовке к парламентским и президентским выборам, которые пройдут в 2019 и 2020 гг.".



"Эти важные избирательные кампании являются очередным шансом как для ОГП, так и для всей нашей страны встать на путь экономического и политического динамичного демократического развития. Наша партия обязана максимально полно воспользоваться всеми политическими возможностями предстоящих парламентских и президентских выборов", — считает политик.



"Я всегда открыта для совместной работы со всеми членами ОГП, — подчеркнула она. — У нас есть общее видение проблем, программа партии и мой манифест. <…> Потенциал площадки Палаты представителей, ее возможности даже в нынешнем виде были использованы партией лишь в незначительной мере. Считаю, что новому председателю ОГП, политическому совету важно уделять работе в этом направлении гораздо больше внимания и усилий. Активизация наших инициатив через Палату представителей, их продвижение в обществе позволит решить назревшие проблемы и в самой партии, обеспечит рост численности реальных членов ОГП, увеличение узнаваемости и популярности партии, улучшит качество управления и диалога между центром и регионами".



Канопацкая заявила о готовности поддерживать нового председателя "в направлении возрождения Объединенной гражданской партии, возвращения ей авторитета и уважения в обществе". "Пора положить конец бессмысленным распрям, склокам и конфликтам. Я рассчитываю на то, что новое руководство ОГП восстановит доверие внутри организации, создаст атмосферу политического драйва и желания каждого члена партии работать на нашу общую победу", — написала она.



С 2000 года ОГП возглавляет Анатолий Лебедько. Еще в апреле он заявлял, что "99,9%" не будет претендовать на пост председателя партии, однако недавно изменил решение. На выборах баллотируются также его заместители Николай Козлов и Василий Поляков.