Лидские пограничники задержали микроавтобус с 40 тыс. пачек сигарет

Минск, 7 июля. Микроавтобус с контрабандными сигаретами задержали лидские пограничники недалеко от границы с Литвой.



6 июля в 8 км от границы, в районе населенного пункта Сушишки (Вороновский район Гродненской области), пограничники остановили автомобиль "ГАЗ". Водитель, 25-летний житель Гродненской области, а также двое пассажиров, его земляки, внятных объяснений о своем нахождении на режимной территории дать не смогли.



Во время осмотра микроавтобуса было обнаружено 40 тыс. пачек сигарет без сопроводительных документов. Сигареты, стоимость которых составляет 38 тыс. рублей, и транспортное средство переданы сотрудникам милиции. В отношении одного из мужчин начат административный процесс по ст. 23.30 КоАП за нарушение пограничного режима.