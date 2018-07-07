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Дата распечатки: 07.07.2018 19:02
 
07.07.2018 18:14 Общество

КС признал конституционными поправки в закон о массовых мероприятиях, КоАП и ПИКоАП, но считает необходимым уточнить смысл некоторых норм

Минск, 7 июля. Конституционный суд на заседании 6 июля признал соответствующими Основному закону одобренные обеими палатами Национального собрания поправки в закон о массовых мероприятиях, Кодекс об административных правонарушениях и Процессуально-исполнительный кодекс об административных правонарушениях.

Вместе с тем Конституционным судом "сформулированы правовые позиции, направленные на уточнение конституционно-правового смысла некоторых норм законов".

Представляя законопроект в Совете Республики, заместитель министра внутренних дел Николай Мельченко отметил, что главная новация состоит во введении уведомительного порядка организации массовых мероприятий, однако это касается только постоянных мест, которые определены местными властями. В других местах порядок проведения мероприятий остается заявительным.

Другое нововведение касается работы журналистов на массовых мероприятиях: предлагается обязать их иметь при себе документ, удостоверяющий личность, а также служебное удостоверение. Кроме того, журналист обязан будет иметь "ясно видимый отличительный знак представителя СМИ".

Дополнения и изменения в целом направлены на упрощение порядка организации и проведения массовых мероприятий, более четкую их регламентацию, а также принятие дополнительных мер по обеспечению общественного порядка и безопасности с учетом сложившейся правоприменительной практики, сказал Мельченко. По его мнению, принятие законопроекта будет способствовать формированию и укреплению положительного имиджа Беларуси на международной арене.

Ранее министр внутренних дел Игорь Шуневич заявил, что разработанный законопроект несет в себе "жесточайшую либерализацию" порядка проведения массовых мероприятий. Вместе с тем белорусские правозащитники неоднократно критиковали проект документа за то, что он повышает ответственность организаторов мероприятий и предполагает расширение санкций в случае нарушения.
БелаПАН.

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