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Дата распечатки: 07.07.2018 19:02
 
07.07.2018 18:24 Спорт

Саснович вышла в 1/8 финала Уимблдонского теннисного турнира

Минск, 7 июля. Белорусская теннисистка Александра Саснович (50-е место в одиночном рейтинге ВТА) впервые в карьере вышла в 1/8 финала открытого чемпионата Англии на кортах Уимблдона, выиграв в третьем круге у выступающей за Австралию уроженки Москвы Дарьи Гавриловой (25) — 6:3, 6:1.

На старте соревнований Саснович победила седьмую ракетку мира Петру Квитову из Чехии — 6:4, 4:6, 6:0, а в 1/32 финала — американку Тейлор Таунсенд (73) — 6:0, 6:4.

Следующей соперницей спортсменки из Беларуси будет 12-я ракетка мира Елена Остапенко из Латвии — четвертьфиналистка прошлогоднего открытого чемпионата Англии. В первом круге она тогда выиграла у Саснович (6:0, 1:6, 6:3). Всего у них две очные встречи. Первая состоялась в 2015 году в полуфинале турнира в Санкт-Петербурге. Сильнее также была латвийская теннисистка (1:6, 6:2, 6:4).
Дмитрий Власов, БелаПАН.

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