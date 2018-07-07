Саснович вышла в 1/8 финала Уимблдонского теннисного турнира

Минск, 7 июля. Белорусская теннисистка Александра Саснович (50-е место в одиночном рейтинге ВТА) впервые в карьере вышла в 1/8 финала открытого чемпионата Англии на кортах Уимблдона, выиграв в третьем круге у выступающей за Австралию уроженки Москвы Дарьи Гавриловой (25) — 6:3, 6:1.



На старте соревнований Саснович победила седьмую ракетку мира Петру Квитову из Чехии — 6:4, 4:6, 6:0, а в 1/32 финала — американку Тейлор Таунсенд (73) — 6:0, 6:4.



Следующей соперницей спортсменки из Беларуси будет 12-я ракетка мира Елена Остапенко из Латвии — четвертьфиналистка прошлогоднего открытого чемпионата Англии. В первом круге она тогда выиграла у Саснович (6:0, 1:6, 6:3). Всего у них две очные встречи. Первая состоялась в 2015 году в полуфинале турнира в Санкт-Петербурге. Сильнее также была латвийская теннисистка (1:6, 6:2, 6:4).