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Дата распечатки: 07.07.2018 20:35
 
07.07.2018 19:37 Общество

В Минском районе 13-летняя велосипедистка упала под колеса машины

Минск, 7 июля. Школьница упала под колеса машины под Минском.

Как сообщает управление ГАИ УВД Минского облисполкома, 7 июля около 11.40 на 15-м километре автодороги Р28 Минск — Молодечно — Нарочь в направлении Молодечно по обочине двигалась группа школьников-велосипедистов. По предварительной версии, один из них наехал на кирпич, велосипеды столкнулись, и 13-летняя девочка упала с обочины на проезжую часть перед легковым "Мерседесом". Водитель пытался объехать ребенка, но совершил наезд на велосипед, упавший девочке на ногу. Информация проверяется.

Девочка получила травму ноги и была госпитализирована. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Машина прикрытия группы школьников отсутствовала. Тренера в момент ДТП вместе с детьми не было.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.

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Суббота, 07 Июль 2018, 20:35
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