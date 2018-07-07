В Минском районе 13-летняя велосипедистка упала под колеса машины

Минск, 7 июля. Школьница упала под колеса машины под Минском.



Как сообщает управление ГАИ УВД Минского облисполкома, 7 июля около 11.40 на 15-м километре автодороги Р28 Минск — Молодечно — Нарочь в направлении Молодечно по обочине двигалась группа школьников-велосипедистов. По предварительной версии, один из них наехал на кирпич, велосипеды столкнулись, и 13-летняя девочка упала с обочины на проезжую часть перед легковым "Мерседесом". Водитель пытался объехать ребенка, но совершил наезд на велосипед, упавший девочке на ногу. Информация проверяется.



Девочка получила травму ноги и была госпитализирована. Обстоятельства ДТП устанавливаются.



Машина прикрытия группы школьников отсутствовала. Тренера в момент ДТП вместе с детьми не было.