Дорожную карту поэтапного снижения тарифов на роуминг Беларусь и Россия планируют разработать до 1 августа

Минск, 7 июля. Беларусь и Россия до 1 августа разработают дорожную карту поэтапного снижения тарифов на услуги роуминга между операторами двух стран.



Как сообщили в новостной программе телеканала ОНТ 7 июля, договоренность была достигнута 6 июля в Москве на переговорах о развитии сотрудничества в области электросвязи.



"Вопрос союзного роуминга на повестке уже второй год, — говорилось в репортаже телеканала. — В обоих государствах инициативу поддерживают. Нюансы вновь обсудят на заседании коллегий Минсвязи Беларуси и Министерства цифрового развития России в августе в Смоленске".



На пресс-конференции 10 мая министр связи и информатизации Беларуси Сергей Попков заявил, что Беларусь и Россия продолжают работать над вопросом отмены роуминга в Союзном государстве. "Есть поручение глав государств. Два министерства отрабатывают эту задачу. Но надо понимать, что это бизнес, и поэтому также работают операторы связи между собой", — сказал он.



Попков отметил, что Федеральная антимонопольная служба России не первый год ставит задачу убрать внутренний роуминг в России, но ее выполнение все время переносится. "Так там проблем, в России, больше пока, чем у нас, между Беларусью и Россией", — подчеркнул глава Минсвязи.



Он также обратил внимание, что сотовые операторы двух стран уже предложили своим абонентам такие тарифные планы, которые снизили расходы в роуминге.