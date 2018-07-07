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Дата распечатки: 07.07.2018 20:35
 
07.07.2018 20:04 Общество

В Витебске на Купалье девушка упала в костер

Минск, 7 июля. В ночь с 6 на 7 июля, на Купалье, в Витебске едва не случилась трагедия.

Как сообщил телеканал ОНТ в новостной программе 7 июля, девушка, прыгавшая через костер, столкнулась с парнем, который бежал с другой стороны, и упала в огонь.

Пострадавшую доставили в ожоговое отделение Витебской областной клинической больницы. Очевидцы рассказали, что у девушки повреждены руки, ноги и лицо.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.

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Суббота, 07 Июль 2018, 20:35
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