В Минске обсуждены вопросы предупреждения рецидивной преступности

Минск, 7 июля. В Генеральной прокуратуре состоялось 17-е заседание республиканского координационного совещания по борьбе с преступностью и коррупцией.



Как сообщает Генпрокуратура, рассмотрены вопросы предупреждения рецидивной преступности и совершенствования взаимодействия органов прокуратуры, дознания и предварительного следствия на стадии досудебного производства.



"Требование главы государства о том, что работа по профилактике правонарушений должна быть практической и действенной, остается неизменным... Выступающих прошу внести конкретные предложения, что нужно сделать для повышения эффективности системы мер профилактики правонарушений", — сказал генеральный прокурор Александр Конюк.



Участники совещания заслушали доклады начальника управления Генпрокуратуры по надзору за исполнением законов в деятельности органов дознания Салауди Магамадова, начальника управления по надзору за исполнением законодательства Следственным комитетом Игоря Севрука, а также выступления министра внутренних дел Игоря Шуневича, председателя Следственного комитета Ивана Носкевича, заместителя государственного секретаря Совета безопасности Андрея Втюрина.



Участники совещания отметили, что реализованный за последние годы субъектами профилактики комплекс мер позволил сократить количество зарегистрированных в 2017 году рецидивных преступлений на 7%, а лиц, их совершивших, — на 6%. Вместе с тем в 2017 году на 11,3% увеличилось число граждан, уклонявшихся от отбывания наказания в виде ограничения свободы и осужденных за несоблюдение требований и уклонение от превентивного надзора.



Говоря об эффективности борьбы с рецидивной преступностью, участники совещания обратили внимание на недостатки организационного характера и нарушения законодательства, допускаемые субъектами профилактической деятельности.



По мнению членов координационного совещания, не отлажен обмен сведениями об освобождаемых лицах между администрацией исправительных учреждений и органами внутренних дел, а поступающая информация зачастую бывает неполной и запоздалой.



Отмечено, что назрела необходимость ревизии форм и методов ведения профилактической работы с лицами, освободившимися из мест лишения свободы, организации их занятости. Поднимался вопрос и о проблемах реабилитации лиц, страдающих зависимостью от психоактивных веществ.



Признаны недостаточно эффективными мероприятия, направленные на трудоустройство освобождаемых лиц (в 2017 году — не более 15%), а также на контроль за легальностью источников их существования. Как следствие, 75,6% граждан из числа осужденных в 2017 году за рецидивные преступления не работали и не учились.



Рассматривая вопрос о совершенствовании взаимодействия органов предварительного расследования на стадии досудебного производства, координационное совещание констатировало, что ранее принятые по инициативе Генеральной прокуратуры меры положительно сказались на качестве и оперативности рассмотрения заявлений и сообщений о преступлениях, привели к значительному сокращению случаев их возвращения из следственных подразделений в органы дознания.



Повышению эффективности взаимодействия при возбуждении и расследовании уголовных дел способствовало издание межведомственного постановления о порядке взаимодействия органов прокуратуры, предварительного следствия, дознания и Государственного комитета судебных экспертиз в ходе досудебного производства. Вместе с тем практика его применения свидетельствует о необходимости дополнительной регламентации отдельных вопросов взаимодействия государственных органов, отмечают в Генпрокуратуре.



В деятельности Следственного комитета выявлена тенденция к увеличению сроков рассмотрения уголовных дел.



По итогам обсуждения участники координационного совещания приняли решение, в котором определили для каждого ведомства перечень мер, направленных на противодействие рецидивной преступности и совершенствование механизмов взаимодействия всех заинтересованных.