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Дата распечатки: 07.07.2018 14:34
 
07.07.2018 13:30 Общество, Безопасность, Беларусь — Евросоюз

Латвийская парламентская делегация встретится с руководителями белорусских силовых ведомств

Минск, 7 июля. 9—11 июля состоится визит в Беларусь парламентской делегации Латвии во главе с председателем комитета по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции Айнарсом Латковскисом, сообщила пресс-служба Палаты представителей.

Планируется, что в ходе визита латвийская делегация проведет встречи с председателем ПП НС Владимиром Андрейченко, председателем постоянной комиссии ПП НС по национальной безопасности Валентином Михневичем, а также с руководителями белорусских силовых ведомств.

Стороны обсудят торгово-экономический блок сотрудничества, вопросы безопасности, борьбы с коррупцией, регулирования приграничного и таможенного контроля.
БелаПАН.

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