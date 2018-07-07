Сотрудники британского посольства в Минске оделись в цвета радужного флага в поддержку гей-парада в Лондоне

Минск, 7 июля. Сотрудники посольства Великобритании в Минске, включая посла Фионну Гибб, оделись в цвета радужного флага, чтобы поддержать гей-парад в Лондоне, который 7 июля проводится в 46-й раз. Сообщение об этом с фотографией размещено на странице диппредставительства в социальной сети "Фейсбук".



17 мая по случаю Международного дня борьбы с гомофобией, трансфобией и бифобией над зданием посольства Великобритании в Минске был вывешен радужный флаг. Фионна Гибб выступила с видеообращением, в котором отметила, что даже в странах с прогрессивным законодательством социальные нормы могут отставать. Она подчеркнула, что ЛГБТ-людям приходится иметь дело с "санкционированной государством дискриминацией, стигмой и преступлениями на почве ненависти, отсутствием надлежащей правовой защиты".



"Мы полны решимости продвигать и защищать права ЛГБТ-людей. Они не требуют особых прав, а просто хотят того же достойного и уважительного отношения и соблюдения их прав, как и все другие граждане. Здесь, в Беларуси, мы ищем возможности для продвижения прав человека и предотвращения дискриминации", — сказала посол.



Вскоре после этого на сайте белорусского МВД появился комментарий, в котором выражалось сожаление в связи с тем, что "над посольством Великобритании был вывешен радужный флаг — символ людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией".



"Инициативу иностранного государства создать проблемы там, где их не существует, удачной назвать нельзя. Вынесем за скобки политический аспект этого события. Поговорим о другом. Именно 17 мая сторонники однополых отношений определили этаким праздником. Но что он из себя представляет? Никогда в нашей стране этот день не являлся и не является каким-то памятным и значимым. Причина тому очевидна — подавляющее большинство белорусов придерживается традиционных семейных ценностей, в том числе христианских. А заявления подобного рода — вызов этим ценностям", — говорилось в комментарии МВД.



23 мая в Минске на международной конференции "Восточная Европа: в поисках безопасности для всех" министр иностранных дел Владимир Макей отказался комментировать демарш МВД. "Я не буду комментировать заявление МВД. Мое мнение — любой государственный и политический деятель, любая структура, делающие те или иные заявления, должны думать о последствиях во всех отношениях", — заявил Макей. По его словам, некоторые вопросы необходимо решать очень осторожно. "Есть ряд вещей, которые абсолютно неприемлемы для нашего менталитета, для нашей страны. Это касается и ряда других стран, — сказал он. — Поэтому мое мнение состоит в том, что надо не навязывать те или иные вещи, которые являются уже давно устоявшимися, может быть, в каких-то странах, а внимательно смотреть, что происходит в данной конкретной стране. Кстати, тематика традиционной семьи и прав меньшинств является очень важной, и здесь не все так однозначно. Нам надо учитывать конкретный менталитет народа и традиции и обычаи страны". "Взаимодействуя с ЕС и другими организациями в сфере прав человека, мы должны учитывать — и это очень важно — специфику и менталитет того или иного государства и народа", — подчеркнул Макей.



7 июня министр внутренних дел Игорь Шуневич заявил, что, не возмутившись вывешиванием радужного ЛГБТ-флага на здании посольства Великобритании, гражданское общество Беларуси не прошло "проверку на зрелость". Он предупредил, что это его личное мнение, как гражданина страны, а не как главы МВД. "Это была определенная проверка нашего гражданского общества на зрелость, — сказал Шуневич. — Наше гражданское общество не совсем прошло эту проверку. Ни одна из общественных организаций, объединений групп лиц не возмутилась тем фактом и не потребовала снять этот предмет, который, кстати говоря, был вывешен в нарушение Венской конвенции о дипломатических сношениях. К сожалению, ни религиозные, ни общественные организации не отреагировали на это. Может быть, мы действительно очень серьезно толерантный народ в этом смысле".



"Позиция МВД была прописана четко, но очень дипломатично, корректно, без грубостей, однако ответственно и по-государственному", — полагает Шуневич.



По его словам, в Беларуси есть "определенные группы граждан", которые, как они сами считают, "в той или иной степени подвергались и будут подвергаться какой-то дискриминации".



"Я так не считаю. Я считаю, что дискриминации у нас никакой нет, — подчеркнул глава МВД. — Кроме законов есть правила сосуществования, которые должны уважать все, в том числе представители иностранных государств. В этом тоже есть дипломатия. Но есть и плюрализм — есть одно мнение, должно существовать и другое".