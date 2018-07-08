Белорусская информационная компания
Адрес страницы: https://belapan.by/archive/2018/07/08/963922/
Дата распечатки: 08.07.2018 04:59
 
08.07.2018 01:52 Спорт

Азаренко вышла во второй круг микста на открытом чемпионате Англии по теннису

Минск, 8 июля. Виктория Азаренко (423-е место в парном рейтинге ВТА) и британец Джейми Маррей (13-е место в парном рейтинге АТП) вышли во второй круг смешанного разряда на открытом чемпионате Англии по теннису.

В 1/32 финала они победили чехов Лючию Градецку (48) и Романа Йебавы (67) — 6:7 (2:7), 6:4, 6:4 и теперь встретятся с "посеянными" под седьмым номером Анной-Леной Грёнефельд (Германия, 18) и Робертом Фарахом (Колумбия, 16).

Андрей Василевский (63) и Анастасия Родионова из Австралии (43) в первом раунде выиграли у представителей хозяев Уимблдонского турнира Кэйти Боултер (464) и Люка Бэмбриджа (78) — 7:6 (7:4), 7:6 (9:7), а во втором со счетом 3:6, 7:6 (8:6), 2:6 уступили словенке Катарине Шреботник (28) и австралийцу Майклу Винусу (23), имеющим девятый номер "посева".

Не преодолели первый барьер в миксте Лидия Морозова (50) и чилиец Ханес Подлипник-Кастильо (50): поражение от Джона Пирса (Австралия, 5) и Шуай Чжан (Китай, 76) — 4:6, 3:6.

Во втором круге (1/16 финала) мужского парного разряда Андрей Василевский и хорват Антонио Санчич (66) были слабее Робина Хаазе из Голландии (46) и Роберта Линдстедта из Швеции (56) — 6:7 (4:7), 1:6, 6:7 (3:7).

На этой же стадии соревнований дуэтов у женщин Арина Соболенко (80) и Вероника Кудерметова (Россия, 63) проиграли 14-м "сеяным" Лючии Градецкой и Су-Вэй Се с Тайваня (17) — 6:4, 4:6, 3:6.

Как уже сообщалось, в 1/8 финала женского одиночного разряда вышла Александра Саснович. 9 июля она встретится с Еленой Остапенко из Латвии (12).
Дмитрий Власов, БелаПАН.

Авторизация

Логин:
Пароль:

Поиск

Расширенный поиск

Как искать?

Архив

  • день
  • месяц
  • год

Сюжеты

Проекты
Воскресенье, 08 Июль 2018, 04:59
  • RSS RSS
    • Дизайн
    и программирование
    regraphic

    © 2000 — 2018 БелаПАН. Все права защищены.
    Вся информация, размещенная на данном сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения БелаПАН. Минск