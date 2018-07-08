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Дата распечатки: 08.07.2018 12:47
 
08.07.2018 11:53 Политика, Общество

Лукашенко: Связь народов Беларуси, России и Украины всегда будет выше любых политических интересов и амбиций

Минск, 8 июля. Связь народов Беларуси, России и Украины всегда будет выше любых политических интересов и амбиций, заявил Александр Лукашенко 7 июля на празднике "Купалье" ("Александрия собирает друзей").

Официальный лидер отметил, что фестиваль проходит под знаком дружбы народов. Он так и задумывался — как праздник, объединяющий соседей. "Людей, предки которых в былые времена так же красиво и дружно встречали ночь на Ивана Купалу на берегах Днепра — могучей реки, соединяющей и питающей земли Беларуси, России и Украины, — цитирует Лукашенко его пресс-служба. — Связь наших народов, основанная на общей вековой истории, обычаях и традициях, всегда будет выше любых политических интересов и амбиций".

По его словам, она "возникла из пережитых вместе трудных и славных времен, переплелась общими культурными событиями, укрепилась семейными союзами". "Сделала нас сильными в нашем духовном единстве", — заявил Лукашенко.

По его словам, узы славянского родства столетиями испытывались на прочность. "И там, где в разные времена политики и государственные деятели обрывали эти нити, народ поднимал их и находил путь друг к другу, оставаясь верным зову сердца и крови", — обратил внимание глава государства.

"Александрия сегодня принимает не просто гостей из близких нам стран, а самых родных людей. Мы рады встречать эту праздничную ночь вместе. Уверен, что купальские огни, зажженные в эти дни, станут символом почитания национальных традиций, нашего единства, сплоченности и преемственности всех поколений. Позовут белорусов на их малую родину, напомнят о родных людях, согреют сердца добрыми воспоминаниями", — добавил Лукашенко.

Он отметил также, что "с большим трепетом, чувством радости и гордости" приезжает на свою малую родину. "Для меня этот край всегда будет особенным. Но таким же важным и дорогим сердцу, как любой другой уголок моей Беларуси — удивительной, красивой, с добрым, трудолюбивым и гостеприимным народом", — подчеркнул Лукашенко.
БелаПАН.

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